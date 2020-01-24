شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها اليومية بشأن الطقس، غداً السبت، ويتوقع الخبراء بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلاً، غائم أحياناً، وهناك شبورة تكون كثيفة صباحاً على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لجنوب سيناء والغردقة، فالطقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية. أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فالطقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «7- 17»، الإسكندرية «11- 18»، قنا «8- 18»، الأقصر «7- 19»، وأسوان «8- 19».