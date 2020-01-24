شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع «العصار» تنفيذ مشروع الألواح الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور محمد العصّار، إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري، مضيفا أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

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وأوضح أن المشروع يساهم في الأهداف الإستراتيجية لخطة وزارة الكهرباء لتكون نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء 42% بحلول عام 2035، لافتاً إلى وجود دراسات تشير إلى أن احتياج مصر من الألواح الشمسية سنوياً في المرحلة المقبلة، من خلال محطات مربوطة على الشبكة ومحطات صغيرة على أسطح المنازل واستخدامات أخرى، تصل إلى 2 جيجا وات سنوياً.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف على المدى القصير إلى إدخال التكنولوجيا الأحدث في العالم في هذه الصناعة وتدريب الكوادر المصرية وتشغيلها عن طريق توفير فرص عمل، وكذا يهدف إلى خلق كوادر جديدة في مجال البحوث والتطوير والمساعدة في نقل التكنولوجيا والمعرفة، فيما يهدف على المدى الطويل إلى الوصول إلى المعرفة والتصميم ونقل التكنولوجيا في مجال الصناعات الحرجة مثل صناعة الإلكترونيات وصناعة الألياف الضوئية.

ويشمل المشروع 5 مراحل إنتاجية بدءا من خام الكوارتز المصري مروراً بتصنيع السليكون المعدني ثم البولي سيلكون يليه القوالب والشرائح ثم الخلايا الشمسية وينتهي بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1 جيجاوات سنويا.

ولفت «العصّار» إلى أنه تم إعداد دراسة جدوى، وترشيح شركات عالمية لتنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن دراسة الجدوى أفادت بأن المشروع ذو جدوى باستخدام خام الكوارتز المصري في إنتاج خلايا الطاقة الشمسية، موضحاً أن المشروع يوفر حوالي 3000 فرصة عمل أثناء عملية الإنشاء وحوالي 2000 فرصة عمل أثناء التشغيل.