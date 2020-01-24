شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات مناخية ورياح محملة بالأتربة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت قري ومدن محافظة الشرقية منذ الساعات الأولي من صباح الجمعة حالة من عدم الاستقرار والتقلبات المناخية وانخفاض فى درجات الحرارة صاحبها رياح محملة بالأتربة على معظم الأنحاء.
من جانبه أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية، والتأكد من اتخاذ التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وأكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة، منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.
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