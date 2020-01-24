شكرا لقرائتكم خبر عن القلق يخيم على الصين ليلة رأس السنة القمرية الجديدة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا هيمنت على احتفالات السنة القمرية الجديدة التى تعد أهم عطلة في التقويم الصيني التقليدي، حيث تبدأ الاحتفالات هذا العام يوم الجمعة.

في ووهان ، انتظر الناس بقلق يوم الجمعة خارج مستشفى هانكو ، أحد المرافق الطبية المخصصة لاختبار الفيروس التاجي ، حيث طلب أقاربهم العلاج في الداخل.

وقال العديد منهم إن العام القمري الجديد سيمضي هذا العام دون الاحتفالات المعتادة أو السفر في إجازات.

وقال سكان آخرون إن المدينة تواجه الآن مشكلات في إمدادات الغذاء لأن العديد من المتاجر والأسواق قد أغلقت ، مما زاد من المصاعب الناجمة عن إغلاق المدينة.

وأعلنت السلطات أمس الخميس وفاة مريض في مقاطعة هوبي على بعد 600 ميل شمال ووهان. كما تأكدت وفاة أخرى في هيلونغجيانغ ، وهي مقاطعة قريبة من الحدود مع روسيا ، على بعد أكثر من 1500 ميل من ووهان.

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كما تم اكتشاف المرض في فيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة لدى المسافرين الذين زاروا الصين.

وارتفع عدد القتلى الرسمي جراء فبروس كورونا الغامض لأكثر من 12 شخص في 24 ساعة ، في حين قفز عدد الحالات المؤكدة بأكثر من 200 حالة.

ووقعت غالبية الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط الصين ، ولكن تأكد وفاة شخصين خارج مركز اندلاع المرض.