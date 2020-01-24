شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: الصين تقيد سفر 35 مليون شخص مع ارتفاع عدد ضحايا كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت السلطات الصينية اليوم الجمعة إلى حد كبير من حظر السفر فى وسط الصين ليشمل 12 مدينة بالقرب من مركز تفشي فيروس كورونا، ليتجاوز بذلك عدد السكان المفروض عليهم قيود 35 مليون نسمة – أى ما يقرب من سكان كندا - فى محاولة لاحتواء الفيروس القاتل، حيث قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القيود الجديدة - التى صدرت فجأة قبل عطلة العام القمري الجديد ، وهو أكثر أيام السفر ازدحاما في الصين - خطوة غير عادية تؤكد المخاوف العميقة للحزب الشيوعي الحاكم بشأن اندلاع فيروس كورونا.

بعد يوم واحد فقط من قيام الصين بتقييد السفر من ووهان ، المدينة التي يسكنها 11 مليون نسمة وعاصمة مقاطعة هوبي ، وأربع بلدات قريبة ، أعلنت الحكومة عن خطط لتعليق خدمات النقل العام التي تغطي أكثر من نصف سكان المقاطعة.

وأشارت الصحيفة إلى تفشى الفيروس في مستشفيات المقاطعة مما أثار مخاوف من وباء عالمي، وأفاد مسؤولو الصحة الصينيون يوم الجمعة أن هناك 26 حالة وفاة من 830 حالة مصابة بفيروس كورونا، وهي زيادة حادة.

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في صباح يوم الخميس ، فرضت السلطات قيودا على السفر في ووهان ، مركز اندلاع المرض. ألغت شركات الطيران مئات الرحلات الجوية إلى ووهان ، تاركة الآلاف من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل.

في وقت لاحق من نفس اليوم، قال مسئولون إنهم سيوقفون أيضًا وسائل النقل العام في مدن هوانجقانغ وإيزو وتشيجيانج وتشيبي القريبة ، والتي تضم مجتمعة أكثر من تسعة ملايين نسمة. وبحلول يوم الجمعة ، تم الإعلان عن قيود فى ثمانى مدن أخرى.