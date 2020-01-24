شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زبادى الفواكه وجبن الريكوتا والشركسيه.. فى دورة تدريبية بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دورات تدريبة حول تصنيع المنتجات اللبنية والاستفادة من نواتجها الثانوية، والتعرف على تركيب اللبن وخواصه ومنتجاته واختبارات اللبن ، فرز اللبن وتصنيع الزبادى كامل وخالى الدسم وتصنيع زبادى الفواكه وتحضير قشدة المائدة ، بالإضافة الى تكثيف الدورات حول منتجات نحل العسل واستخداماتها فى تحسين الاداء الانتاجى والتناسلى فى الطيور الداجنة

وقال الدكتور مصطفى خليل مدير معهد الإنتاج الحيوانى ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك دورات تدريبة مكثفة لتصنيع منتجات الألبان ومنتجات العسل، مضيفا أنه استكمالا للنشاط التدريبى لمعهد بحوث الانتاج الحيوانى تم ختام الدورة التدريبية " تصنيع المنتجات اللبنية والاستفادة من نواتجها الثانوية " تحت رعاية مدير المعهد والدكتور سمير على ابراهيم وكيل المعهد للإرشاد والتدريب وبالتعاون بين قسم الإرشاد والتدريب برئاسة الدكتورة همت عبد العال عبدالمجيد وقسم بحوث كيمياء الالبان برئاسة الدكتورة ماجده عبدالعزيز وذلك يوم الأسبوع الماضى .

وأضاف مدير معهد الإنتاج الحيوانى ، أن الدورة تناولت الجزء النظرى والعملى لتصنيع بعض منتجات الألبان والاستفادة من النواتج الثانويه لتصنيع منتجات اخرى من خلال المحاور التاليه، التعرف على تركيب اللبن وخواصه ومنتجاته واختبارات اللبن ، فرز اللبن وتصنيع الزبادى كامل وخالى الدسم وتصنيع زبادى الفواكه وتحضير قشطة المائده ، تصنيع الجبن القريش والجبن الطرى وتصنيع اللبن ، تصنيع الزبده وجبن الريكوتا وجبن الشركسيه، الاستفادة من المنتجات الثانويه الدهنيه وتصنيع المش وطرق تصنيع السمن والمورته بطرق مختلفه ، تصنيع المشروبات والزبادو من اللبن الخض والفرز وراشح اللبن

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كما أعلن معهد بحوث الانتاج الحيوانى عن تنظيم ورشة عمل تحت عنوان ، "منتجات نحل العسل واستخدامتها فى تحسين الاداء الانتاجى والتناسلى فى الطيور الداجنة"، وذلك يوم الاثنين الموافق 3 فبراير، فى القاعة الرئيسية بالمعهد فى العاشرة صباحا ، وتتناول الورشة عدة محاور منها ، التعريف بمنتجات نحل العسل وانواعها وطريقة انتاجها والقيمة الغذائية والعلاجية لها وطرق الحفظ والتداول والجرعات المثلى للاستخدام واستخدام منتجات نحل العسل فى تحسين الاداء الانتاجى والتناسلى فى الطيور الداجنة

ويحاضر فى الورشة ، الدكتور على محمد الحنون استاذ رعاية الدواجن بالمعهد ، خالد صلاح عبد الحميد عيد استاذ الحشرات الاقتصادية وتربية النحل كلية الزراعة جامعة دمنهور ، فتحى فتحى السيد بحيرى رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاصيل ورئيس اتحاد النحالين العرب ، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد الرازق مدير المعهد ، والدكتور سمير ابراهيم وكيل المعهد للارشاد والتدريب ، والدكتور على الحنون مقرر الورشة ، والدكتورة امل بدران المستشار الاعلامى لمعهد بحوث الانتاج الحيوانى.