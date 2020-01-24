شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: شركة محمول تمنح كل طالب بأولى ثانوى خط إنترنت هديه للتابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إحدى شركات المحمول ستقوم بتقديم خط إنترنت لكل طالب من طلاب الصف الأول الثانوى العام هدية دون مقابل، وطالبت الوزارة من مديرى المدارس والإدارات بتسليم الشركة كشف بأسماء الطلاب الذين تم تسليمهم التابلت حتى يتسنى للشركة تشغيل الخط على كل تابلت للطلاب مع التنبيه على الطلاب باحضار بطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو صورة منها.

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع الإدارات والمدارس بوضع جدول زمنى لتسليم الطلاب الخط.

وحددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لتسليم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس لعام 2019/2020، منها صورةمن شهادة الميلاد للطالب، وصورة من بطاقة الأب أو ولى الأمر فى حالة الوفاة أو أى أسباب أخرى، وصورة من إيصال دفع المصروفات المدرسية، وحافظة بلاستيك مدون عليها اسم الطالب وفصله الدراسى.

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وأكدت المصادر أن إجراءات توزيع التابلت لم تختلف عن العام الماضى بحيث يسدد الطالب مبلغ قدره 100 جنيه نظير التأمين على التابلت فى حالة تلفه أو تعطله، على أن يوقع ولى الأمر أو الوصى على الطالب على إقرار إستلام الجهاز اللوحى داخل المدرسة التابع لها الطالب، مشددة على أن كل هذه التعليمات تم إعلانها قبل بدء رحلة توزيع الأجهزة على الطلاب، مشددة على أن مكاتب البريد فتحت أوابها أمام الطلاب خلال الأيام الماضية لتحصيل مبلغ الـ" 100 جنيه كبوليصة تأمين على الجهاز.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ" الخليج 365"، إن مخازن الوزارة استقبلت أكثر من 650 ألف جهاز تابلت وتم توزيعها على المديريات التعليمية فورا وصولها، مشددة على أنه يتبقى كميات بسيطة سيتم سحبها من قبل المديريات فى غضون يومين أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأوضحت المصادر، أن فريق التطوير التكنولوجى فى المدارس والإدارات التعليمية والمديريات لا يسلم الطلاب الأجهزة إلا بعد التأكد من دخولها على المنظومة الجديدة وتشمل موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصرى، ومنصة التعلم، مؤكدة أن تنشيط التابلت ودخوله أيضا على شبكة المدرسة والإنترنت مسئولية المدرسة وليس الطالب.