بالصور.. عصابة الـ "شوكة المعدنية" لسرقة السيارات في قبضة مباحث الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة الشروق. الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة. Advertisements وبالتفتيش ضُبط بحوزتهم (مفك كبير الحجم، مفتاح إنجليزي، شوكة معدنية) وذلك عقب قيامهم بكسر زجاج الباب الخلفي الأيمن والكونتاكت الخاص بإحدى السيارات ملك (صاحب مكتب للنقل الجماعي)، وشروعهم في سرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم. بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب (كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك) باستخدام المضبوطات حوزتهم، وأضافوا بشروعهم في سرقة إحدى السيارات (بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفي الأيمن) ملك (موظف) بذات الأسلوب حال توقفها بذات المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيلها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهامهم بالشروع في سرقتهما. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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