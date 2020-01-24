قيمتها 2 مليون جنيه.. ضبط 5 قضايا تهريب عبر المنافذ خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في

مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع، منتجات جلدية، سجائر، نظارات، حقائب، ساعات يد، أحذية) حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 2,5 مليون جنيه.

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وضُبط في مجال الأمن العام 21 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، سرقة، مخالفات السائقين).

وأثمرت الجهود عن ضبط 1268 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 258 حكم قضائي متنوع، وضُبط في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" 6 قضايا متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.