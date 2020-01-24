"هيروين وكبتاجون" بملايين الجنيهات.. سقوط عصابة الكيف بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، في ضبط عصابة تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة بمنطقة العبور.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون (ميكانيكي، عاطل، صاحب مكتب مقاولات) لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص في الاتجار بمخدري الهيروين وأقراص الكبتاجون وترويجها على عملائهم.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزتهم (6 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - 10000قرص لعقار "الكبتاجون" المخدر، مبالغ مالية أكثر من مليون جنيه، 5 هواتف محمول)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.

وقُدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ (2,500,000 - مليونان وخمسمائة ألف جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.