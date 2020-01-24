تنفيذ 85 ألف حكم قضائي وضبط 78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. خلال الـ 24 ساعة الماضية تم ضبط 220 قطعة سلاح ناري بينها 58 بندقية و25 طبنجة، 263 قضية مخدرات، وتنفيذ 85784 حكم قضائي متنوع". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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