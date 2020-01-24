رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تتفقد شقق أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أجرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جولة تفقدية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينتي 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، برفقة المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.
وقالت مي عبد الحميد - في بيان اليوم الجمعة - إنه تم تفقد جميع مواقع (الإسكان الاجتماعي) بالمدينتين، وتشمل (موقع 800 فدان، وبه 42 ألف وحدة، وخاصة قطاعي (ج - د) لمتابعة أعمال المرافق – موقع 645 عمارة، لمتابعة أعمال التنفيذ – موقع 266 عمارة – وموقع 1185 عمارة)، وتم التشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها.
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