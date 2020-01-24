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أخبار مصر | وزير النقل: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لتطوير الطرق بالمحافظات

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أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص تمويل إضافي يبلغ ٢ مليار جنيه للطرق التي تم تحديدها ضمن المرحلة الأولى والعاجلة بالمحافظات في الرؤية المتكاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج عمل اللجان المشتركة من وزارتي النقل والتنمية المحلية والتي وجه الوزيرين بتشكيلها خلال الاجتماع السابق لإجراء معاينات على الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق 11 محافظة من محافظات الدلتا وشمال الصعيد كمرحلة أولى وهي محافظات ( القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية-دمياط – بني سويف – الفيوم – المنيا ) وذلك للبدء الفوري في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وأعمال الرصف الخاص بها، حيث أقر الوزيران نتائج اللجنة، ووجها بالبدء الفوري إجراءات الطرح على الشركات لسرعة التنفيذ والإنجاز.

وصرح وزير النقل، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات والآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات، مشيرًا إلى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تولت مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف علي تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، على استمرار التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جيدة.

وأشار شعراوي، إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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