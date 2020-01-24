أخبار مصر | وزير النقل: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لتطوير الطرق بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لتطوير الطرق بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح وزير النقل، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات والآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات، مشيرًا إلى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تولت مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف علي تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، على استمرار التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جيدة.
وأشار شعراوي، إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.