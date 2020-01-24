أخبار مصر | فض إضراب 115 عاملا بالفيوم بعد رفع العلاوة لـ150 جنيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فض إضراب 115 عاملا بالفيوم بعد رفع العلاوة لـ150 جنيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من فض إضراب 115 عاملًا من إجمالي 300 عامل بشركة ميجا لصناعة الزجاج بمحافظة الفيوم، بعد أن انتقل مدير المديرية لمقر المنشأة، وتفاوض مع صاحب الشركة على رفع قيمة العلاوة الدورية إلى 150 جنيها لكل عامل، وتم دخول العمال عنابر الإنتاج وانتظم العمل.

كان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أصدر توجيهاته لمدير المديرية عرفان على شافعي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها في الإطار القانوني.