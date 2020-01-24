أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة عيد الشرطة للعاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة عيد الشرطة للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً للمديريات بالمحافظات لقيام المفتشين بمكاتب العمل بمتابعة التنفيذ الفعلي لقرار إجازة غدا السبت، الموافق 25 يناير، بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة "عيد الشرطة".

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيًا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

