مصر | ضبط 3 لسرقتهم خزينة وحدة شئون اجتماعية بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 لسرقتهم خزينة وحدة شئون اجتماعية بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، من ضبط 3 عاطلين لسرقتهم شقة مندوب صرف، بإحدى وحدات الشئون الاجتماعية.

وتبلغ لقسم شرطة فيصل، بمديرية أمن السويس، من مندوب صرف بإحدى وحدات الشئون الاجتماعية، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه وجود كسر بباب الوحدة وبعثرة محتويات المكتب.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود كسر بباب دولاب حائط، توجد بداخله خزينة حديدية منزوع بابها، وأضاف المُبلغ بعدم وجود مبالغ مالية بالخزينة. وتم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن السويس، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام آلة حادة "عتلة حديدية" اعتقادًا منهم بوجود مبالغ مالية بالخزينة.