مصر | ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم بانجو وحشيش بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم بانجو وحشيش بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القبض على 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين - لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي واتخاذهم من محل إقامتهم مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم، فرد خرطوش - طبنجة - طلقتات مختلفة الأعيرة - 2،500 كجم من نبات البانجو المخدر - 80 جراما لمخدر الحشيش – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة النارية لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

