مصر | ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عاطل، بتهمة الاحتيال والنصب على المواطنين.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جنوب الصعيد، من 8 مواطنين، بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام شخص، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة الأراضي.

ومن خلال شركة استثمار عقاري، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية، بلغ إجماليها 900 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون، أكدت التحريات صحة الواقعة.

Advertisements

وأضافت التحريات، حصول المتحرى عنه، على مبالغ مالية من آخرين، تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم.