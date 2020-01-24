مصر | كثافة مرورية إثر انقلاب سيارة على الدائرى الإقليمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافة مرورية إثر انقلاب سيارة على الدائرى الإقليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية، إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت، على الدائري الإقليمي بالقاهرة، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه القادم من العين السخنة، وصولا إلى مناطق العاصمة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائري الإقليمي، بانقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت.

وانتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.