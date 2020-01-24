مصر | ضبط هولندي بحوزته 60 قرص ترامادول في مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط هولندي بحوزته 60 قرص ترامادول في مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت جمارك الإدارة الثالثة، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، من ضبط راكب هولندي بحوزته، 60 قرص "ترامادول"، والمادة المخدرة "الإكستازي" بوزن 20 جراما، و25 جراما من "الحشيش"، محاولا تهريبهم داخل جوارب "شربات".

ووردت إخبارية سرية من إدارة مكافحة المخدرات، بمحاولة الراكب الهولندي، القادم من أمستردام تهريبه للكمية المخدرة الموصوفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وترحيل الراكب الهولندي والمضبوطات للنيابة المختصة.