مصر | حبس تشكيل عصابي لانتحالهم صفة رجال الشرطة بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي لانتحالهم صفة رجال الشرطة بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيق، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا بالنصب والاحتيال، بانتحال صفة رجال شرطة.

وبدأت الواقعة عندما تلقي مدير أمن مباحث العاصمة إخطارًا، بورود بلاغًا من "م.ب"57 سنة، بأنه أثناء سيره استوقفاه شخصيان ينتحلا صفة رجال شرطة، يستقلان سيارة سوداء، وبعد أن اطلعا على تحقيق الشخصية خاصتي، أستولى علي مبلغ مالي 5 آلاف جنيهًا، و5 آلاف ريال سعودي، وقاموا بتهديدي بالسلاح، ولاذو بالفرار.

وبعمل التحريات، أمكن تحديد مكان السيارة الموصوفة، من خلال تتبع سير هروب المتهمين، وتواجدهما في ساحات شبرا الخيمة ثان قليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات،وبإعداد الأكمنه بأماكن تواجد المتهمان، تم القبض عليهم،وبحيازتهما سلاح ناري عيار 9مم، وجهاز لاسلكي،وبالتحري عنهم، أثبت أنهم علي ذمة قضايا آخرى.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهم الإجرامي، وبانتحالهم صفة رجال الشرطة، وتم أتخاذ الإجراءات الأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.