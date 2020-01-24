شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تعلن إزالة 262 ألفًا و141 حالة تعد على النيل والمجاري المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (262،141) إزالة على النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، فضلا عن إزالة (394) حالة تعدى على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ عدد (108) إزالة على طول النهر وفرعيه، الصرف، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد (74) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (212) إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (50850) حالة تعدي على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الاقفاص السمكية.

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وأضاف «خالد» أن حماية النيل قام على مدار أسبوع بتنفيذ عدد من حملات إزالة بمختلف المحافظات النيلية في ظل الموجة الرابعة عشر للإزالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات، وأسفرت عن تنفيذ عدد (108) حالة تعدي على مجري نهر النيل شملت إزالة عدد (3) بمحافظة القاهرة عدد (12) بمحافظة الجيزة وعدد (4) القليوبية وعدد (27) بمحافظة الغربية وعدد (40) بمحافظة البحيرة وعدد (19) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (6) بمحافظة الدقهلية وعدد (4) بمحافظة أسيوط عدد (6) بمحافظة سوهاج وعدد (15) بمحافظة قنا.

من جانبه، أشار المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، إلى أن القطاع قام خلال هذا الأسبوع بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 16 يناير- 23 يناير 2020، وأسفرت عن تنفيذ عدد (74) إزالة شملت إزالة عدد (2) بمحافظة القليوبية عدد (24) بمحافظة المنوفية وعدد (38) بمحافظة الدقهلية وعدد (6) بمحافظة الجيزة وعدد (1) بمحافظة سوهاج وعدد (3) بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (137032) إزالة.

وأضاف المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد 74 ألفا و259 حالة إزالة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت (212) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد (7) محافظات.

وأضاف «مدين» أن الإزالات تضمنت تنفيذ عدد (152) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية بعدد ( 140) إزالة – الدقهلية بعدد ( 7 ) إزالة – القليوبية بعدد (5) إزالة)، إلى جانب لتنفيذ عدد (14) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد (14) إزالة) وتنفيذ عدد (19) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( المنيا بعدد ( 19) إزالة)، بالإضافة لتنفيذ عدد (27) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد (24) إزالة – سوهاج بعدد (3 ) إزالة).