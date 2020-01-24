شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ «الداخلية» بالذكرى 68 لعيد الشرطة (نص البرقية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2020 جاء فيها:

السيد اللواء / محمود توفيق

وزير الداخلية

Advertisements

يسعدني أن أبعث إليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يؤكدون اعتزازهم بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال هيئة الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى، كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة في مثل هذا اليوم من عام 1952 ميلادياً دفاعاً عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله في سبيل الحرية والاستقلال.

رعى الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائماً بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر.

وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.