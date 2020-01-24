شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإسكان الاجتماعي» تتفقد وحدات المشروع بـ6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجولة تفقدية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينتي 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، برفقة المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وقالت «عبدالحميد»، في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم تفقد جميع مواقع (الإسكان الاجتماعي) بالمدينتين، وتشمل (موقع 800 فدان، وبه 42 ألف وحدة، وخاصة قطاعي (ج- د) لمتابعة أعمال المرافق – موقع 645 عمارة، لمتابعة أعمال التنفيذ – موقع 266 عمارة – وموقع 1185 عمارة)، وتم التشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها.