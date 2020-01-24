شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر لمواجهة فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو منافذ الدخول المختلفة بالبحر الأحمر (الجوية، البحرية، البرية) من مطارات وموانئ بالتنسبق مع إدارات الحجر الصحي اتخاذ عدة إجراءات احترازية ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهة أي خطر لانتقال فيروس كورونا من خلال الركاب القادمين، بالإضافة إلى متابعة القرار السابق بإلزام جميع مشغلي وملاك عبارات وسفن نقل الركاب والمعتمرين الذين يعملون بموانئ الهيئة والموانئ السعودية بتخصيص طبيب على متن كل عبارة وإنشاء عيادة طبية وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية لإجراء الكشف الطبي ومتابعة حالة الركاب والمعتمرين العائدين خلال الرحلة البحرية من ميناء الإبحار حتى ميناء الوصول.

ومن المقرر تطبيق الإجراءات الاحترازية للكشف على الركاب على جميع العبارات مع التنسيق مع إدارت الحجر الصحي بمختلف موانئ الهيئة، حيث تقرر أن يقوم طبيب الحجر الصحي المتخصص بفحص الركاب أو أي حالات مشكوك فيها ونقل أي حالات مشكوك في حملها للفيروس إلى مستشفيات الحميات.

تلقت مديرية الصحة بالبحر الأحمر تعليمات من قطاع الطب الوقائي لتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي ومناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض، واستعمال العزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.