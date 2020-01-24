شكرا لقرائتكم خبر عن براتب شهرى 3500 يوان.. التعليم العالى تعلن عن منح للدكتوراه من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول منح الدكتوراه المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

أشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الجمعة ، إلى تنوع المجالات الدراسية لهذه المنح، والتى شملت التخصصات الآتية: (علوم الحاسب الآلى – بناء الشبكات المعلوماتية – علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – دراسة اللغة الصينية وآدابها).

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ولفت التقرير إلى أن أخر موعد للتقدم لهذه المنح 10/ 2/ 2020، على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ولن يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، ويشترط فى المتقدم للمنحة: ألا يزيد سن المتقدم عن 32 سنة فى 1/9/2020،أن يكون من معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها، ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى 1/9/2020)، اجتياز المرشح لــــ 60 درجة فى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

وأضاف التقرير أن المنحة تشمل تقديم الجانب الصينى "منحة شهرية تقدر بمبلغ 3500 يوانا صينية قابلة للزيادة، مع إعفاء الطالب من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، وكذلك إعفاءه من تكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، فضلاً عن توفير خدمة العلاج الطبى بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية .

وأكد التقرير على تحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى” طبقًا للبرنامج التنفيذى، كما لا تتحمل البعثات أية نفقات للأسرة، وأفاد التقرير أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة .