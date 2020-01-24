شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشروبات حرم الشرع تناولها.. لبن الحمير والخل والدم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاعدة الشرعية تقول "كل ما حرم أكله حرم شربه"، وقاعدة أخرى تقول " الأصل في الأشربة الحل لا الحرمة"، وكذلك مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعدة كلية " ما أسكر كثيره فقليله حرام"، وانطلاقا مما سبق فإن هناك العديد والعديد من المشروبات سواء السائلة أو "الدخان" تعد من المحرمات لا يجوز للإنسان تناولها ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

الخمر : الخمر حرام بإجماع المسلمين لقوله تعالى: "ياأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".

البيرة : البيرة المسكرة تعتبر خمر حرام بيعها وشراؤها وشربها وهى التى تحتوى على الكحول.

البوظة : وهى شراب يصنع من القمح يسبب شرب كميات منه السكر وهو حرام امتثالا للقاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام.

لبن أنثى الحمار : حرام وذلك للقاعدة الشرعية "كل ما حرم أكله حرم شربه".

شرب الدم : حرام شرب الدم فلا يجوز شرب دم الحيوان لا في حال حياته ولا بعد ذبحه لأنه نجس ولقوله "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير".

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الخل : لا يجوز شرب الخل أو استخدامه إن كان فيه نسبة عالية من الكحول تؤدى إلى السكر.

الحشيش : وايضا منها الأفيون والكوكايين والمورفين وغير ذلك لأنها تغيب العقل وما كان كذلك فهو حرام.

لبن الجلالة : وهو الحيوان الذى يتغذى على النجاسات يسمى عند الفقهاء بـ"الجلالة" وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، وألبانها.

شرب القات : هو أحد النباتات المخدرة التي تنبت في شرق أفريقيا واليمن ويسبب الإدمان.

التدخين : ثبت طبيا أن التدخين بكل أنواعه مضر بصحة وبدن الإنسان، فيكون محرما.