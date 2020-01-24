شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: لصاحب العمل حق تشغيل الموظفين فى اجازة عيد الشرطة مقابل أجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة القوي العاملة منشوراً لمديريات القوي العاملة بالمحافظات لقيام المفتشين بمكاتب العمل بمتابعة التنفيذ الفعلي لقرار إجازة غدا السبت، الموافق 25 يناير، بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة "عيد الشرطة"،.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، قائلاً:" يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر"

ويتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أكد أن صدور قانون العمل الجديد بمجردة مناقشته فى مجلس النواب قريبا، مضيفا أن التوافق بين أصحاب العمل والعمال أبرز ملامح قانون العمل الجديد، مؤكدا أن إدارة المفاوضات بالوزارة مهمتها تقريب وجهات النظر بين أصحاب العمل والعمال، ونسعى دائما بإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لضمان صرف العلاوات الخاصة، ونلزم أصحاب العمل بصرف العلاوات طبقا لقدراتهم المالية.

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وأضاف سعفان، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، عبر قناة اكسترا نيوز، أن الدور النقابى أصبح مفعلا بعد صدور قانون المنظمات النقابية فى عام 2017، مضيفا أن الوزارة حصرت 2.3 مليون عامل غير منتظم بدعم من القيادة السياسية لتقديم الرعاية لهم، مؤكدا ان الموقع الرسمى للوزارة متطور جدا ويتفاعل دائما مع العمال فى الداخل والخارج، ولدينا إدارة للعمالة غير المنتظمة فى 27 محافظة لتقديم الرعاية والمشورة لهم.

وتابع وزير القوى العاملة، أن الحكومة تسعى لوجود تأمين حقيقى على العمالة غير المنتظمة، وبالتوجيه لمديريات الوزارة بالمحافظات لتسجيل نفسه للتمتع بعدد من المزايا، وشهادة أمان مبادرة راسية رصدنا لها 100 مليون جنيه، مضيفا أن المشروعات القومية استوعبت الكثير، مؤكدا أن عدم الاستقرار فى ليبيا تسبب فى عودة 3 مليون عامل مصرى، وتوطين الوظائف فى دول الخليج لها تأثير بسيط على العمالة المصرية.