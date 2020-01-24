شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بكوبرى غمرة والمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية، حيث شهدت حركة السيارات، أعلى كوبرى غمرة، سيولة مرورية كاملة، مع تواجد أمنى لسحب الكثافات، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، سيولة مرورية فى الاتجاهين.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

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وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

كانت كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة، وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3708 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 82 مخالفة تجاوز سرعات و1287 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 78 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى موقف عشوائى، وحجز 16 توك توك مخالفة لقواعد وآداب المرور، و23 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 64 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 70 دراجة بخارية وسيارة.