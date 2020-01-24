شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف استعدت 40 عارضة أزياء لحفل "التوب موديلز" الختامى بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت 40 عارضة أزياء من 25 دولة مختلفة حول العالم، لختام حفل أفضل "توب موديلز" لعام 2019، فى دورتها السادسة والعشرين، المقامة باحد فنادق مدينة الغردقة، والتى بدأت فعلياتها 14 من يناير الجارى، حيث يبدأ حفل الختام مساء اليوم الجمعة، وقامت المشاركات، بعدة فقرات متنوعة وعروض أزياء مختلفة، وقياسات الوزن والطول، وردود الفعل في المواقف المختلفة وإجادة اللغات، بالإضافة إلى تنظيم عدة جولات لزيارة المعالم السياحية والفندقية، وزيارة عدة مدن سياحية والمناطق الأثرية فى إطار الترويج، ودعم صناعة السياحة في مصر.

ونظمت العارضات جولة داخل معبد الأقصر، استغرقت عدة ساعات استمتعوا خلالها بالأثار التاريخية بالمعبد وسط حالة من الإعجاب والانبهار الكبير بالأثار الفرعونية الخالدة، وقاموا بالتقاط صور وفيديوهات عديدة من داخل المعبد، وقامت العارضات بنشر تلك الصور والفيديوهات علي حساباتهم المختلفة بوسائل التواصل الإجتماعي التي تضم ملايين المتابعين حول العالم، مؤكدين إعجابهم الشديد بالأثار المصرية التى لا مثيل لها موجهين الدعوة للجميع حول العالم بزيارة مصر، وتجمعت العارضات في صورة جماعية وفيديو، مؤكدين فى صوت واحد "نحب مصر"، وقاموا بمشاركة تلك الفيديوهات.

كما تم تنظيم رحلة بـ "الفلوكة" للعارضات في نيل الأقصر الرائع، مؤكدين أنها رحلة الأحلام بالنسبة لهم، وأنهم سيعودوا مرات أخرى إلى مصر كسائحين مع عائلاتهم وأصدقائهم، وقد عادت العارضات مرة أخرى إلى الغردقة لاستكمال فعاليات المسابقة، لاختيار أفضل عارضة أزياء فى العالم.

جدير بالذكر أن "جانيت ليفيا" من دولة بيرو فازت بمسابقة "توب موديلز 2018"، والتي استضافتها مدينة الغردقة في دورتها الـ25، بمشاركة 40 عارضة أزياء أجنبية، وسط منافسة قوية وحضور جماهيرى كبير من السائحين الأجانب والمصريين.