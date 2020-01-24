شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة بكافة الأنحاء ليلا.. والصغرى بالقاهرة 7درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا السبت، مناطق القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، وتكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 00 درجة.

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وتشهد اليوم الجمعة القاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.