شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية فى ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحة وزيـر الدفـاع والإنتاج الحربى برقيـة تهنئـة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2020 جاء فيها: "اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يسعدنى أن أبعث إليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية".

وأضاف وزير الدفاع خلال البرقية: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، يؤكدون اعتزازهم بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال هيئة الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى، كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952ميلادياً دفاعاً عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية ، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والإستقلال، ورعى الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائماً بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر، وكل عام وأنتم بخير".

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كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.