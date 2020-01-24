شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة»: تنفيذ 319 برنامجًا تدريبيًا لـ9146 موظفًا خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تصميم وتنفيذ 319 برنامجا تدريبيا، حضره 9146 موظفا بالجهاز الإداري للدولة، بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز، خلال عام 2019.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم تنفيذ 101 برنامجا تدريبيا للوظائف القيادية لـ2734 موظفا، وتنفيذ 123 برنامجا تدريبيا للوظائف الوسطى والإشرافية لـ2561 موظفا، إلى جانب تنفيذ 42 برنامجا تدريبيا لشاغلي الوظائف التخصصية والمكتبية لـ 2938 موظفا، وتنفيذ 53 برنامجا تدريبيا لمهارات الحاسب الآلي لـ 913 موظفا.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء أيضا من دراسة ومراجعة مشروعات الخطط التدريبية لـ 155 وحدة إدارية والموافقة على صرف الاعتمادات التدريبية لـ 467 وحدة إدارية، كما قام الجهاز بتصميم وتطوير 3 برامج تدريبية ودراسة مشروع اللوائح المنظمة للنشاط التدريبيي لـ 15 وحدة إدارية والقيام بإجراء 104 زيارات لمتابعة وتقييم النشاط التدريبي.