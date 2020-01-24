شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة مصحوبة برياح باردة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مختلف مدن محافظة شمال سيناء موجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح باردة وانخفاض كبير في درجات الحرارة والصقيع، حيث شهدت الطرق الرئيسية والفرعية حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث، كما خلت الشوارع من المارة وتأثرت الحركة التجارية بالمحافظة بالظروف الجوية، بينما انقطع التيار الكهربي عن عدد من القرى والأحياء السكنية لعدة ساعات.

وتسببت الأمطار في غرق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومداخل ومخارج الكباري في مدينة العريش وتكون برك من مياه الأمطار، حيث تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مجالس المدن بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار وتسليك بالوعات تصريفها وشفط المياه من الشوارع عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح.

ومن جانبه قرر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية..مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية والأمطار الغزيرة.