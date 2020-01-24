شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أعداد كبيرة من «حوريات الجراد» جنوب البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المناطق الحدودية جنوب البحر الأحمر، ظهور أعداد كبيرة متقطعة من حوريات الجراد قادمة من دولة السودان الشقيق، حيث هاجمت أعداد كبيرة من الجراد الأشجار وبعض الزراعات الجبلية، فيما تصدت قواعد مكافحة الجراد جنوب البحر الأحمر بكل وسائل المكافحة، وتم تشكيل لجان لمتابعة الموقف، وتم اخطار الجهات المعنية بوزارة الزراعة، وجارٍ التعامل مع تلك الحشرات ومكافحتها.

فيما قامت فرق المكافحة والمتابعة في قواعد مكافحة الجراد جنوب البحر الأحمر بعدة تحركات على ساحل البحر وعدد من الأودية الصحراوية لاستكشاف الجراد الصحراوي على الحدود المصرية الجنوبية بالبحر الأحمر كإجراء احترازي ورصد أي تجمعات للجراد جنوب البحر الأحمر.

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وأكد مسؤولو مكافحة الجراد بالبحر الأحمر أن هناك متابعة وتنسيق مستمر مع حرس الحدود واللجان المتواجدة على الحدود المصرية، وتنظيم حملات مرورية على مناطق الصحراء الشرقية الجنوبية، وحتى الحدود السودانية لإجراء عمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد مبكرا.

يذكر أنه توجد 54 قاعدة رئيسية لمكافحة الجراد في مصر مجهزة بكافة المعدات، منها 13 قاعدة رئيسية، و42 فرعية، للمكافحة سواء بالمبيدات أو الآلات أو السيارات، بمحطات الجراد بالمناطق الحدودية للمشاركة في عمليات الاستكشاف والمسح، لتمكينها من السير في الأماكن الصحراوية .

كانت منظمة الفاو قد حذرت من انتشار الجراد بدول البحر الأحمر والسعودية واليمن والسودان.

الجراد - صورة أرشيفية