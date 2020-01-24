شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شركة مصرية تدشن صندوقًا لدعم المرأة المعيلة وتدريب ذوي الاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، تدشين 11 شركة مصرية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة ومنتجات الأقمشة تحالفًا لاتحاد تصنيع وتجارة الأقمشة، باستثمارات 5 مليارات جنيه، تحت علامة تجارية موحدة باسم «فاشون 180».

وأعلن الاتحاد عن تأسيس صندوق لدعم المرأة المعيلة وتوفر فرص لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت نفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم كل المساندة بكل الموارد التكنولوجية والبشرية والإجرائية لدعم مسيرة التنمية.

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وأثنت «القباج»، على مبادرة الشركات، وأعربت عن تطلعها لتوسع الشركات خارج حدود السوق المحلية لتصل إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، وأكدت على أهمية التواصل مع مبادرة الاتحاد والتي تقدم فرصا للشباب والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات من أجل العمل والإنتاج. وقالت، إنه قد حان الوقت لننقل وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة الفقراء إلى وزارة تمكين الفقراء.

وأشارت «القباج» إلى أن الوزارة لديها ٤٣٠ مركز أسرة منتجة و١٨ ألف أسرة منتجة و٧١ مركز تكوين وتدريب مهني و٧٠٠ مليون جنيه للاقراض متناهي الصغر، وتركز الوزارة في إقراضها على السيدات والشباب وتعمل على دفعهم لسوق للعمل أو أن يكونوا جزء من سلسة إنتاج سيدات معيلات لأسر أخرى منهم أشخاص ذوي إعاقة تشجعهم الوزارة على العمل إلا لو كانوا ذوي إعاقة شديدة.

ولفتت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة يخرج منه الشباب الذين اتموا ١٨ عاما، وتعمل الوزارة على توجيه ثقافتهم وسلوكهم نحو قيمة ممارسة العمل لأن العمل ثقافة لأنه حين يتم تنشئتهم على العمل فسيظلوا للأبد مقدمون عليه.

وأكدت «القباج»، أن وزارة التضامن لديها أكثر من ٤٠٠ دار ومؤسسة رعاية أيتام أبناؤها لهم حق في تنمية هذه المؤسسات ودعم الأبناء بغذاء وكساء وتدريبهم على سوق العمل.