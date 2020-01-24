شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر المديريات من إعلان نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوى قبل موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المديريات التعليمية وكنترولات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الثانوية المعدلة، على عدم إعلان نتائج تتعلق بامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى قبل الموعد الرسمى لإعلان النتيجة، مشددة على أن من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة ، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الاحوال الخاصة به والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيا بالصفين الاول والثاني الثانوي ، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم ، من خلال الموقع الالكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء سيمكنها من إرسال النتائج إلى المركز القومى للامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب في الموعد الذي سيتم إعلانه لاحقا .

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وكانت امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي انطلقت 11 يناير الجارى إلكترونيا وورقيا ، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الاول الثانوي ، و إلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة ، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسى، حيث أدى قرابة 5 مليون طالب بالصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت طوال فترة الامتحان والتى استمرت قرابة 8 أيام.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجرائها الكترونيًا عبر التابلت ، بينما يجرى تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارات التعليمية.

ومن ناحية أخرى كانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أكدت أن تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم لامتحانات مستمر خلال إجازة نصف العام والتى تنطلق غدًا السبت كأول يوم فى الإجازة، موضحة أن شئون الطلبة فى المدارس الثانوى متواجدين خلال الإجازة ويستطيع الطالب الحصول على كلمة السر والبريد الإلكترونى من المدرسة للدخول على موقع الوزارة وتسجيل الاستمارة الإلكترونية.