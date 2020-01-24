شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يشدد على الاهتمام بالصالات المشاركة بكأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء باسم رياض، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، وحسين لبيب، مدير البطولة، وطارق الديب، نائب مدير البطولة، وأحمد الشيخ، رئيس لجنة الاتصال الحكومي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هدف هذه اللجنة هو الاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة الخاصة بتنظيم البطولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل المتابعة بصورة دورية حتى موعد بدء فعاليات البطولة، مشدداً على الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة في هذه البطولة، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمام بالزراعة والتشجير بها.

من جانبه، استعرض وزير الشباب والرياضة أهم الجهود التي ستقوم بها الوزارات المعنية للخروج بالبطولة بالشكل اللائق باسم مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دور وزارة الصحة يتضمن توفير خدمات الإسعاف والأطقم الطبية وجميع التجهيزات الطبية داخل الصالات وخارجها والمراكز الإعلامية ومراكز إصدار البطاقات وغيرها طبقا لقواعد الاتحاد الدولي، إلى جانب توفير خدمات طبية للفرق داخل الصالات والفنادق وأماكن التدريب والفعاليات، مع مراعاة توفير اتفاقيات خدمات مع المستشفيات حول الصالات وأماكن الفعاليات، والتأكد من صلاحيتها لاستقبال أي حالة، وتوفير خطة عمل لأطقم الحجر الصحي بالمطارات حسب النشرات الدولية وتسهيل التعامل مع الفرق المشاركة والإعلام والجماهير، وتدريب المتطوعين على وسائل الإسعاف الطارئ وتوفير خدمات طبية خاصة لهم خلال فترة البطولة.

كما استعرض وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، دور كل من وزارتي الدفاع والداخلية في إعداد كافة الترتيبات الأمنية اللازمة الخاصة بتأمين البطولة والمنشآت التي تستضيف فعالياتها، إلى جانب خطط تأمين الفرق والشخصيات المشاركة فيها، مشيراً إلى الدور المهم الذي ستقوم به وزارة الخارجية في تسهيل حصول جميع المشاركين بالبطولة والفرق على تأشيرات الدخول إلى البلاد، كما تطرق لما ستقوم به وزارة الثقافة من جهود لإعداد برامج متكاملة للعروض الفنية والفلكلورية خلال فترة البطولة، إلى جانب توفير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكافة الاحتياجات الكهربائية اللازمة بالصالات لضمان عدم انقطاع التيار عنها.

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وشرح الوزير الجهود التي ستقوم بها وزارة السياحة للترويج من خلال الحدث المهم للأماكن السياحية بمصر، مشيراً إلى دور وزارة الطيران المدني من خلال الشركة الوطنية "مصر للطيران" في دعم البطولة، إلى جانب الوزارات الأخرى في توفير كافة الخدمات والإمدادات اللوجستية والاحتياجات التكنولوجية؛ لإظهار وجه مصر الحضاريّ في تنظيم مثل هذا الحدث الدولي المهم.

كما أشار الوزير إلى الصالات المستضيفة للبطولة، وهي: الصالة المغطاة باستاد القاهرة بسعة 17 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، بسعة 7600 متفرج، إلى جانب الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر وسعتها 4500 متفرج، والصالة المغطاة ببرج العرب، وسعتها 4500 متفرج، لافتاً في هذا الصدد لأعمال تطوير هذه الصالات والموقف التنفيذي لها، إلى جانب صالات التدريب المستضيفة للبطولة.

وفى نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بشأن حجوزات الفرق والجماهير؛ نظراً لتزامن هذه البطولة مع الموسم السياحي في يناير 2021، مع مراعاة التنسيق كذلك مع الوزارة للترويج لهذا الحدث، وجذب الجماهير، على أن يتم إعداد برامج سياحية لهم، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الصالات المغطاة، خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب.