شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى تطبيق النظام التراكمى على الصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن تطبيق النظام التراكمى للثانوية العامة على الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى الجارى 2019 / 2020، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق النظام التراكمى للثانوية العامة على الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى الجارى 2019 / 2020، مُوضحةً أنه وفقاً للقرار الوزارى رقم (191) لعام 2019، فإن الصفين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية وليست تراكمية.

وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح سيتم عقد امتحان دور ثان لهم، ويعد اجتيازه شرطاً للانتقال إلى الصف الأعلى.

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كما نفت الوزارة ما تردد أيضا من أنباء بشأن دمج كتابى التربية الدينية الإسلامية والمسيحية فى كتاب واحد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج كتابى مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بكتاب واحد بأى مرحلة من المراحل الدراسية، مُشددةً على أهمية تدريس مادتى التربية الدينية الإسلامية والمسيحية مع احترام خصوصية الأديان والمعتقدات المتعلقة بكل دين، موضحةً أنها بصدد إصدار كتاب إضافى "للقيم والأخلاق" يحتوى على منهج وطنى يضم التعاليم والقيم الدينية، وذلك بهدف تثقيف الطلاب بسماحة وسلام الأديان.

وسيتم تعميم كتاب "القيم والأخلاق" على مختلف الصفوف الدراسية تباعاً، واختيار الصف الثالث الابتدائى تحديداً ليكون بداية التطبيق، ومن المقرر أن يتضمن الكتاب مجموعة الأنشطة التى تنمى القيم لدى الطلاب أبرزها: (الصدق - احترام الآخر- التسامح - الأمانة)، بينما كتاب القيم الدينية قائم بين المقررات الدراسية.