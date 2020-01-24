شكرا لقرائتكم خبر عن "العاصمة الإدارية" تكذب شائعات وقف نشاط بعض شركات التطوير لعدم الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة، تواصل المركزمع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت العاصمة الإدارية أنه لا صحة لعدم التزام أى شركة من شركات التطوير العقارى بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإداريةالجديدة، مُشددةً على متابعتها المستمرة لكافة الشركات العقارية الحاصلة على أراض داخل المشروع، هذا بجانب التزام كافة شركات التطوير العقارى ببنود التعاقد من اشتراطات ومواصفات التنفيذ، وكذلك تقديم تقرير فنى يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ بشكل دورى، وتتم مراجعته من قبل القطاعات المعنية بشركة العاصمة الإدارية.

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وأهابت الشركة بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتى تسعى للنيل من ثقة المواطنين فى أحد المشاريع القومية العملاقة.