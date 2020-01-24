شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون تؤكد من "دافوس" أهمية توفير التمويل الذكى لإقامة المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة تحت عنوان "تعاون أصحاب المصلحة لعالم مترابط ومستدام: دور القطاع الخاص فى تعزيز رأس المال الخيرى في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسرية، بحضور ديفيد ميلباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، وبيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشيخة بدور القاسمى، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، وأوليفيا ليلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Co-Impact، وسارة بانتوليانو، الرئيس التنفيذى لمعهد التنمية لما وراء البحار، ونظم الجلسة كل من بدر جعفر، الرئيس التنفيذى لشركة "الهلال للمشاريع"، والبروفيسور ستيفن توب، نائب رئيس جامعة كامبريدج.

وتطرقت الجلسة، إلى أهمية رأس المال الخيرى وكيفية تعظيم أثره الاجتماعى في الأسواق الناشئة عن طريق توفير معلومات ومصادر أفضل وتسهيل الحصول عليها، وأهمية التعاون بين المانحين والقطاع الخاص فى ظل وجود فرصة كبيرة لتحسين أثر العطاء الخيرى في الأسواق الناشئة، سواء كان ذلك الأثر ضمن الأسواق ذاتها أو خارج نطاقها، وأشار المتحدثون بالجلسة إلى أن انتعاش رأس المال الخيرى يسهم فى تعويض الفجوة المالية البالغ قيمتها 2.5 تريليون دولار سنويا والتى تحتاجها البلدان النامية للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، ودعا المشاركون لتعزيز حوار أكثر تناغم واتساق مع الجهات المانحة، مشيرين إلى حاجة القطاع الخيرى إلى درجة أعلى من الشفافية وإلى التركيز بصورة أفضل على نشر الدروس المستقاة في سياق الجهود الخيرية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة، أهمية دور الحكومات فى تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم رأس المال الخيرى الذى يسد نقص التمويل في السوق، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكى فى إقامة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تكون بشراكة مع القطاع الخاص فى إطار تعظيم دوره كشريك اساسى فى التنمية.