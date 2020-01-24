شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم 552 وحدة بـ"دار مصر" فى القاهرة الجديدة 2 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2/2/2020، وحتى يوم الأحد 12/4/2020، في تسليم 552 وحدة سكنية (23 عمارة)، بمنطقة الأندلس الـ70عمارة، من وحدات المرحلة الأولى "كود 123"، والوحدات المتبقية بالدورين الأرضى والأخير بالمرحلتين الأولى والثانية "كود 423"، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمرحلة الأولى، للفائزين بها.

وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام: (19 - 26 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 3 - 4 - 5 - 6 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52)، موضحاً أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

من ناحية أخرى، ‫قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تركيب الباكيات المعدنية أعلى كوبري المشاه "الثانى" بشارع التسعين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، موضحاً أن تركيب تلك الباكيات يأتى لزيادة معدلات الحماية والأمن لمستخدمى كوبرى المشاه.

Advertisements

‫وأضاف المهندس جمال طلعت: جارٍ استكمال أعمال السلالم الكهربائية تيسيراً على مستقلى الكوبرى، وكذا أعمال السلالم الثابتة، بالإضافة إلي استكمال تنفيذ أعمال الحماية أعلي الكوبرى كمرحلة ثانية من أعمال تنفيذ كوبري المشاه الحيوى، والذى سيخدم قاعدة كبيرة من سكان المدينة وروادها.

‫وفى سياق متصل، أوضح القائم بأعمال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه جارٍ الإعداد لطرح أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة بالجزيرتين بجوار مدينة الرحاب ومكتب النائب العام حتي طريق السويس، والجزر يمين وشمال مشروع دار مصر وعمارات القرنفل، والجزيرة بجوار نادي القاهرة الجديدة "مسار الزيارات"، ومنطقتى الأيقونة والجزيرة الواقعة بين جاردينيا هايتس ومنطقة الجيش حتي ميدان المنطقة الصناعية بامتداد المدينة.