شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة الامتحان مستمر خلال إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت أنه يمكن للطالب التسجيل من خلال "كود الطالب و كلمة السر" التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها، كما تهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوى العام بتقديم الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة من خلال :"http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/"

وكانت الوزارة أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019،2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات، وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019، 2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية والتى تشرف وزارة الربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أايم الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبون عام 2019، بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدرارسى 2012-2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدما لامتحان الصف الثالث الثانوى ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم القتدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم فى التقدم.