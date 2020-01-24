شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع توقع عقد مع شركة كندية عالمية لتطوير مصنع القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين تكنولوجيا صناعة قطارات السكك الحديدية، وذلك من خلال تطوير وتحديث القدرات التصنيعية والإنتاجية وتأهيل الكوادر البشرية بمصنع سيماف لمهمات السكك الحديدية التابع للهيئة وفقا لمعايير الجودة العالمية، جاء هذا خلال توقيع عقد للتعاون مع شركة "بوينت نورث" الكندية للاستشارات العالمية .

يأتى هذا التعاون فى إطار نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمصنع سيماف مؤخرا، حيث اتفق على البدء فى الخطوات التنفيذية لتطوير وتحديث مصنع سيماف وفقا لخطة زمنية وبالتعاون مع الخبرات العالمية، بما يسهم فى التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

فى هذا الصدد، أوضح "التراس" أن العقد تم في ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتحديث القدرات التصنيعية وتدريب الكوادر البشرية بمصنع سيماف بالتعاون مع شركة "بوينت نورث" العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا أنه بحلول شهر أكتوبر 2020، سيصبح لدينا مصنع علي أعلي مستوي، يضاهي أفضل المصانع العالمية في هذا المجال.

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واضاف أن خطة التطوير تستهدف تطوير سيماف، ورفع مستوى جودة منتجاته المتنوعة من عربات السكة الحديد ومترو الأنفاق ، وصناعة الجرارات،، وفقا لمواصفات الجودة العالمية، إلي جانب تطوير قطاع البحوث والتصميم، ورفع مستوى المهندسين والكوادر الفنية بالمصنع، وتدريبهم في الداخل والخارج , , مشددا علي رفع معدلات الإنتاج للمصنع من 300 عربة، إلى 1000 عربة سنوياً والوصول إلي مرحلة تصنيع الجرارات الديزل والكهرباء، وتحقيق إنتاج عالي المستوي من حيث الجودة واشتراطات الأمان، سواء في عربات السكك الحديدية أومترو الأنفاق، لافتا إلى أن الهيئة لديها رؤية مستقبلية لفتح منافذ بالأسواق الخارجية، خاصة فى قارة إفريقيا والمنطقة العربية.

من جانب آخر، أشاد مسئولو شركة "بوينت نورث" العالمية "بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، مشيرا إلي الإتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون مع العربية للتصنيع تمتد إلي إدخال أنظمة سكك حديدية حديثة وتعميق التكنولوجيا والتدريب، لتلبية إحتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.

وأضاف أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مشيدا بمصنع سيماف أحد الصروح الصناعية المتخصصة في صناعة السكك الحديدية ومتروالأنفاق بالمنطقة العربية والأفريقية والشرق الأوسط.