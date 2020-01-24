أدوية مهربة وعقاقير محظورة.. ضبط 5 صيدليات مخالفة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجهت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة على الصيدليات تنسيقا مع مفتشي الصيدلة، في إطار الخطة الموضوعة لضبط سوق الدواء. استهدفت الحملة عددا من الصيدليات بنطاق مركزي أبو النمرس (جنوب المحافظة) ومركز منشأة القناطر (شمال المحافظة). Advertisements أسفرت الحملة عن ضبط 5 صيدليات تنوعت المخالفات فيها ما بين العثور على أدوية مخدرة محظور تداولها بالصيدليات وعقاقير مهربة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي. كما تم ضبط كمية من العقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي -غير المُصرح بتداولها في الصيدليات- علاوة على وجود عينات طبية مجانية معروضة للبيع بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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