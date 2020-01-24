المعمل الجنائي يعاين موقع تفحم 5 سيارات في جراج خاص بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتدب اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فريقا من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات حريق هائل اندلع في جراج خاص بمنطقة فيصل، فجر الجمعة.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران بقطعة أرض تستخدم كجراج في منطقة الطوابق.

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دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وأمكن السيطرة على الحريق دون امتداده إلى العقارات الملاصقة.

الحريق لم يسفر عن وقع إصابات، ونتج عنه تفحم 5 سيارات بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.