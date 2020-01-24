أخبار مصر | قبل السفر.. بيان مهم من "السكة الحديد" لركاب القطارات

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أعلنت هيئة السكك الحديدية، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به، لمدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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