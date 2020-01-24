شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي بعيد الشرطة: حفظ الله مصر في مسيرها نحو التقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر، كل رجال الشرطة والشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.

وأكدت الكنيسة الكاثولكية في بيان، الخميس، بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير يتقدم غبطة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر، إلى كل رجال الشرطة، والشعب المصري الحبيب، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل المعاونين له في إدارة مصرنا الحبيبة، بخالص التهنئة، راجيا من الله ان يحفظ مصر في مسيرتها للنمو والتقدم.