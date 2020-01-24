شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين يبكي على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انهمر الإعلامي تامر أمين، في البكاء بعد كلمة طالب الشرطة عاطف طاحون، نجل الشهيد مفتش مباحث الأمن العام، خلال احتفالية عيد الشرطة التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مؤكدا أنه سيكون امتدادًا لوالده في تحمل حماية أمن مصر، مؤكدًا أن الشرطة لن تنتهي، وستستمر في حماية الوطن والشعب العظيم.
وقال «أمين»، خلال برنامجه على شاشة «النهار»: «هو في جمال كدة، وصمود واحتساب وعزيمة وحب للبلد وتضحية كدة، خدوا بالكم، لازم تحط نفسك مكان الشخص عشان تعرف إحساسه».
ولفت إلى أن زوجة الشهيد بعد استشهاد زوجها، أدخلت نجلها الوحيد كلية الشرطة، وتابع: «لو حطيب نفسك مكانها مش هتعرف تعمل زيها، حطت ابنها الحيلة في كلية الشرطة، إيه ده».
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