شكرا لقرائتكم خبر عن متحف محمد على بالمنيل يبدأ دورة تدريبية لطلاب كليات الآثار الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ متحف قصر الامير محمد علي بالمنيل، يوم الأحد، دورة تدريبية خاصة لطلاب كليات الآثار بالجامعات المصرية، بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة القاهرة، وتأتى هذه الدورة فى إطار حرص المجلس الأعلى للأثار على تدريب طلبة كليات السياحة والآثار فى مختلف الجامعات المصرية، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسى.

وأوضح ولاء الدين بدوى مدير عام المتحف، أن الهدف من هذا النوع من الدورات تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع الزوار وتنمية قدراتهم العلمية والعملية في مجالات علوم المتاحف والدراسات المتحفية والتراثية، حيث يتلقى الطلاب محاضرات عن طبيعة القصر التاريخية والقطع الأثرية داخل المتحف، كما سيتم تطبيقها عمليًا عن طريق قيام كل طالب بشرح تلك القطع لزائري المتحف لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا.

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وقصر الأمير محمد علي بالمنيل هو أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص، وقد بدأ بناؤه عام 1901، ويقع بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة على مساحة 61711 متر مربع منها 5000 متر تمثل مساحة المباني.

يعد القصر تحفة معمارية فريدة كونه يضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمى ومملوكى وعثمانى وأندلسي وفارسي وشامى، ويشتمل القصر على ثلاث سرايات هى: سراى الإقامة، وسراى الاستقبال، وسراى العرش، بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حالياً كمتحف.